(Явор) Дарья Власьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.03.1873
Дата смерти15.10.1873
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1873
Отец: Явор Власий Елисеевич
Мать: Явор Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1873
Харьковская губерния, Российская империя