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(Явор) Дарья Власьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.03.1873

Дата смерти

15.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1873

Отец: Явор Власий Елисеевич

Мать: Явор Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1873
Харьковская губерния, Российская империя
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