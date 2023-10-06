Явор Елисей Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти21.08.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1827
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Ольга Елисеевна
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1834
Дочь: Анастасия Елисеевна
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1837
Дочь: Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1839
Дочь: Параскева Елисеевна
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1845
Дочь: Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.08.1849
Харьковская губерния, Российская империя