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Явор Елисей Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

21.08.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Явор Ипатий Елисеевич

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Сын: Явор Афанасий Елисеевич

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1831

Дочь: Ольга Елисеевна

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1834

Дочь: Анастасия Елисеевна

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1837

Дочь: Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1839

Дочь: Параскева Елисеевна

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Явор Власий Елисеевич

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1845

Дочь: Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.08.1849
Харьковская губерния, Российская империя
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