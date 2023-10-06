(Явор) Параскева Елисеевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.10.1839
Дата смерти09.03.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1839
Отец: Явор Елисей Минович
Мать: Явор Пелагея Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1842
Харьковская губерния, Российская империя