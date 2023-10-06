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(Явор) Параскева Елисеевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.10.1839

Дата смерти

09.03.1842

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1839

Отец: Явор Елисей Минович

Мать: Явор Пелагея Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
09.03.1842
Харьковская губерния, Российская империя
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