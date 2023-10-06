Явор Максим Павлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.01.1893
Дата смерти26.06.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893
Отец: Явор Павел Ипатьевич
Мать: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
26.06.1893
Харьковская губерния, Российская империя