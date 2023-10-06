Явор Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор Максим Павлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.01.1893

Дата смерти

26.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1893

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
26.06.1893
Харьковская губерния, Российская империя
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