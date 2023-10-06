Явор Василий Павлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения07.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882
Отец: Явор Павел Ипатьевич
Мать: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Явор Варвара Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Явор Варвара Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно