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Явор Василий Павлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Явор Варвара Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Сын: Явор Николай Васильевич

Мать ребёнка: Явор Варвара Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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