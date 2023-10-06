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Явор Николай Васильевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.12.1909
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1909

Отец: Явор Василий Павлович

Мать: Явор Варвара Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
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