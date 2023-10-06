Явор Николай Васильевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1909
Дата смерти02.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.12.1909
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1909
Отец: Явор Василий Павлович
Мать: Явор Варвара Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя