Явор Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор Семен Павлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.04.1880

Дата смерти

02.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1880

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
02.04.1881
Харьковская губерния, Российская империя
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