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(Явор) Наталия Павловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.08.1896

Дата смерти

25.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1896

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.03.1898
Харьковская губерния, Российская империя
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