Явор Ипатий Павлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения31.03.1871
Дата смерти01.04.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1871
Отец: Явор Павел Ипатьевич
Мать: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
01.04.1871
Харьковская губерния, Российская империя