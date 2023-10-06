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Явор Кирилл Павлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1872

Отец: Явор Павел Ипатьевич

Мать: Явор Ульяна Владимировна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Евфросиния Кирилловна

Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Явор Петр Кириллович

Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Явор Федор Кириллович

Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Явор Иван Кириллович

Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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