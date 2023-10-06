Явор Кирилл Павлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1872
Отец: Явор Павел Ипатьевич
Мать: Явор Ульяна Владимировна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1895
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Евфросиния Кирилловна
Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Явор Петр Кириллович
Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1902
Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Явор Иван Кириллович
Мать ребёнка: Явор Устиния Евстратиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно