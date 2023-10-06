Явор (Радченко) Устиния Евстратиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явор (Радченко) Устиния Евстратиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Евфросиния Кирилловна

Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Явор Петр Кириллович

Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Явор Федор Кириллович

Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Явор Иван Кириллович

Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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