Явор (Радченко) Устиния Евстратиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Евфросиния Кирилловна
Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Явор Петр Кириллович
Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1902
Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Явор Иван Кириллович
Отец ребёнка: Явор Кирилл Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно