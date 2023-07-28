Попов Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Емельян Яковлевич

Место рождения

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Попов Яков Савельевич

Мать: Попова Евдокия Карповна

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мавра Никитична

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Попова (Попова) Христина Емельяновна

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Попов Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Попов Степан Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Попов Игнат Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Иван-старший Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Попов Егор Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Попов Иван-младший Емельянович

Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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