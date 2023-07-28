Попов Емельян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Попов Яков Савельевич
Мать: Попова Евдокия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Попова (Попова) Христина Емельяновна
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Иван-старший Емельянович
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1792
Сын: Попов Иван-младший Емельянович
Мать ребёнка: Попова Мавра Никитична
Смерть
Неизвестно