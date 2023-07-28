Попов Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Попов Емельян Яковлевич
Мать: Попова Мавра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Попова (Попова) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Попова Акилина
Смерть
1832