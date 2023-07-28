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Попов Степан Емельянович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Попов Емельян Яковлевич

Мать: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Акилина

Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Антон Степанович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Попов Никифор Степанович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Трифон Степанович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Попова (Попова) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
1832

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