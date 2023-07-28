Попова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Емельянович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Антон Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Попов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Трифон Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Попова (Попова) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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