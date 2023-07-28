Попова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Попова (Попова) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Емельянович
Смерть
Неизвестно