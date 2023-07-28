Попов Трифон Степанович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Попов Степан Емельянович
Мать: Попова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Попова Наталья
Смерть
Неизвестно