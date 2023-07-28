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Попов Трифон Степанович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Попов Степан Емельянович

Мать: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Попов Илья Трифонович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Попов Василий Трифонович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Алексей Трифонович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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