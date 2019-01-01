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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8МОРШАНСК. Уездный.При р. Цне.121887½96069686861Церквей православных 4. Училищ 3: уездное, приходское и женское. Базар по субботам. Две пристани. Почтовая станция. Заводов 28: салотопенных 20, мыловаренных 2, свечноса Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
840. Моршанския Пригородния Слободы, при реке Цне, дворов 558, жителей 5908, волостное правление, 3 церкви православных, 2 школы, 25 лавок, 37 п. дв., 2 столярн., 2 сапож Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
город Моршанск87½
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Моршанск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9126Моршанскгород обл.подч.53°27'41°48'N-37-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68720000001г Моршанскгород