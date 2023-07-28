Попова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Попов Илья Трифонович

Отец ребёнка: Попов Трифон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Попов Василий Трифонович

Отец ребёнка: Попов Трифон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Алексей Трифонович

Отец ребёнка: Попов Трифон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Попов Трифон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Трифон Степанович

Смерть
Неизвестно