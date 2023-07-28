Попов Алексей Трифонович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Попов Трифон Степанович
Мать: Попова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1866
Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна
Рождение ребёнка
02.06.1878
Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна
Смерть
Неизвестно