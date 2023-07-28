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Попов Алексей Трифонович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Попов Трифон Степанович

Мать: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Степанида Феофилактовна

Рождение ребёнка
22.03.1866

Сын: Попов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Попов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Попова Степанида Феофилактовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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