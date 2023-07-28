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Попов Иван Трифонович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Попов Трифон Степанович

Мать: Попова Наталья

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.10.1858

Дочь: Попова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова Надежда Максимовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1862

Дочь: Попова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Попова Надежда Максимовна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Надежда Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно