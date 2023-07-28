Попов Иван Трифонович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Попов Трифон Степанович
Мать: Попова Наталья
Рождение ребёнка
31.10.1858
Дочь: Попова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
24.04.1862
Дочь: Попова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Попова Надежда Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно