Попов Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Степан Емельянович
Мать: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Попова Матрена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Попов Егор Антонович
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Попова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна
Смерть
Неизвестно