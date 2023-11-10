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Попов Антон Степанович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Степан Емельянович

Мать: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Попова Матрена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Василий Антонович

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Максим Антонович

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Егор Антонович

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Попова Анна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна

Смерть
Неизвестно
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