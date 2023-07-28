Попова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Попова (Попова) Матрена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Попов Егор Антонович
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Попов Антон Степанович
Смерть
Неизвестно