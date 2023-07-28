Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Антон Степанович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Попова (Попова) Матрена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Попов Василий Антонович

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Максим Антонович

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Егор Антонович

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Попов Антон Степанович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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