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Попова Мавра Никитична

Место рождения

Рянза, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рянза, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Попова (Попова) Христина Емельяновна

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Попов Анисим Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Попов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Попов Игнат Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Иван-старший Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Попов Егор Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Попов Иван-младший Емельянович

Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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