Попова Мавра Никитична
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Попова (Попова) Христина Емельяновна
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Иван-старший Емельянович
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Попов Иван-младший Емельянович
Отец ребёнка: Попов Емельян Яковлевич
Смерть
Неизвестно