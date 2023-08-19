Попов Иван-старший Емельянович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Попов Емельян Яковлевич
Мать: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Осип Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов Петр Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Попов Ульян Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Попова Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия
Смерть
Неизвестно