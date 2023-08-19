Попов Иван-старший Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван-старший Емельянович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Попов Емельян Яковлевич

Мать: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Осип Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Петр Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Ульян Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Попова Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Анисим Иванович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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