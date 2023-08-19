Попов Егор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Попов Емельян Яковлевич
Мать: Попова Мавра Никитична
Бракосочетание
1810
Жена: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Попова Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Попова Х
Бракосочетание
1810
Жена: Попова Х
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Попова Евфимия Егоровна
Мать ребёнка: Попова Х
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Попова Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Попова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Попова Акилина
Смерть
Неизвестно