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Попов Егор Емельянович

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Попов Емельян Яковлевич

Мать: Попова Мавра Никитична

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
1810

Жена: Попова Акилина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Попова Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Попова Х

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
1810

Жена: Попова Х

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Попова Евфимия Егоровна

Мать ребёнка: Попова Х

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Попова Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Попов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Александр Егорович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Попова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Попова Акилина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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