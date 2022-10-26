село Липовка, село Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Липовка

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2296Богородицкое (Малая Липовка), с. вл.при безымянном ручье.683879493552Церковь православная 1. Больница. Заводов 3: кирпичный, конный и рогатого скота. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Липовка. Д. Стародубовка, Дубовая, Березовая39Фед. Мих. Протасьев85427159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Студенец-Соломенская волость
912. Богородицкое (М. Липовка), село бывшее владельческое, при речке Липовке, дворов 245, жителей 1665, 2 церкви православных, школа

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Студенец-Соломенская волость
село Липовка«Земетчинская» п.-т. контора6825

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
47038Липовкасело53°17'42°43'N-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Липовский сельсовет
56603416101с Липовкасело
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