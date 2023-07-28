Попова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Попова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Попова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно