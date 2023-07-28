Попова Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Евдокия Карповна

Попова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Попова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Попова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Попов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Попов Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Попов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Савелий Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Савельевич

Липовка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close