Попов Иван-младший Емельянович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Попов Емельян Яковлевич
Мать: Попова Мавра Никитична
Рождение ребёнка
1810
Сын: Попов Михей Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Попова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия
Смерть
Неизвестно