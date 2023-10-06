Оснач Прокопий Антонович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.02.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
26.02.1798
Отец: Оснач Антоний Никитьевич
Мать: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1818
Жена: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1819
Дочь: Агрипина Прокофьевна
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1821
Дочь: Наталия Прокофьевна
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1824
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1827
Дочь: Матрона Прокофьевна
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1829
Дочь: Варвара Прокофьевна
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1832
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1834
Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно