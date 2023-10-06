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Оснач Прокопий Антонович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.02.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1798

Отец: Оснач Антоний Никитьевич

Мать: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1818

Жена: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1819

Дочь: Агрипина Прокофьевна

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1821

Дочь: Наталия Прокофьевна

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1824

Сын: Оснач Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1827

Дочь: Матрона Прокофьевна

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1829

Дочь: Варвара Прокофьевна

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1832

Сын: Оснач Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1834

Сын: Оснач Диомид Прокофьевич

Мать ребёнка: Оснач Ксения Павловна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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