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Оснач Антоний Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Оснач Никита Авсентьевич

Мать: Оснач Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
09.11.1790

Дочь: Мотрона Антоновна

Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1798

Сын: Оснач Прокопий Антонович

Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1803

Сын: Оснач Фока Антонович

Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1806

Сын: Оснач Григорий Антонович

Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1807

Сын: Оснач Григорий Антонович

Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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