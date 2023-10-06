Оснач Антоний Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Оснач Никита Авсентьевич
Мать: Оснач Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
09.11.1790
Дочь: Мотрона Антоновна
Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1798
Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1803
Сын: Оснач Фока Антонович
Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1806
Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1807
Мать ребёнка: Оснач Ульяна Моисеевна
Смерть
Неизвестно