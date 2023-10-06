Оснач (Щербак) Ульяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Щербак) Ульяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1789

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1790

Дочь: Мотрона Антоновна

Отец ребёнка: Оснач Антоний Никитьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1798

Сын: Оснач Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Оснач Антоний Никитьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1803

Сын: Оснач Фока Антонович

Отец ребёнка: Оснач Антоний Никитьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1806

Сын: Оснач Григорий Антонович

Отец ребёнка: Оснач Антоний Никитьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1807

Сын: Оснач Григорий Антонович

Отец ребёнка: Оснач Антоний Никитьевич

Смерть
Неизвестно
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