Оснач Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1807
Отец: Оснач Антоний Никитьевич
Мать: Оснач Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
17.10.1830
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1832
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1834
Дочь: Гоголь Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1841
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1842
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1845
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1847
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850
Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно