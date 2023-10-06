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Оснач Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1807

Отец: Оснач Антоний Никитьевич

Мать: Оснач Ульяна Моисеевна

Рождение ребёнка
17.10.1830

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1834

Дочь: Гоголь Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1841

Сын: Оснач Власий Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1842

Сын: Оснач Ефимий Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1845

Сын: Оснач Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1847

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Оснач Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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