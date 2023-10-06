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Оснач Петр Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1850

Отец: Оснач Григорий Антонович

Мать: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1881

Дочь: Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Оснач Василий Петрович

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Оснач Пантелеймон Петрович

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Оснач Василий Петрович

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1901

Сын: Оснач Григорий Петрович

Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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