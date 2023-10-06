Оснач Петр Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения21.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.12.1850
Отец: Оснач Григорий Антонович
Мать: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1879
Жена: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1881
Дочь: Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1883
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Оснач Пантелеймон Петрович
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1899
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1901
Мать ребёнка: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно