Оснач Василий Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.03.1883
Дата смерти04.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.08.1885
Харьковская губерния, Российская империя