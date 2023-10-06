Оснач (Марченко) Евдокия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОснач (Марченко) Евдокия Трифоновна

Оснач (Марченко) Евдокия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1881

Дочь: Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Оснач Василий Петрович

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Оснач Пантелеймон Петрович

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Оснач Василий Петрович

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1901

Сын: Оснач Григорий Петрович

Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close