Оснач (Марченко) Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1879
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1881
Дочь: Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1883
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Оснач Пантелеймон Петрович
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1899
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1901
Отец ребёнка: Оснач Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно