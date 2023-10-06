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(Оснач) Татьяна Петровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.01.1880

Дата смерти

12.09.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1880

Отец: Оснач Петр Григорьевич

Мать: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
12.09.1880
Харьковская губерния, Российская империя
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