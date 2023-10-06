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Оснач Григорий Петрович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.09.1901

Дата смерти

08.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901

Отец: Оснач Петр Григорьевич

Мать: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1905
Харьковская губерния, Российская империя
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