Оснач Григорий Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения29.09.1901
Дата смерти08.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1905
Харьковская губерния, Российская империя