(Оснач) Анастасия Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.10.1885
Дата смерти27.01.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1885
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1899
Харьковская губерния, Российская империя