(Оснач) Мария Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.04.1890
Дата смерти13.09.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1890
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.09.1894
Харьковская губерния, Российская империя