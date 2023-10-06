(Оснач) Пелагея Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения07.10.1893
Дата смерти08.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.01.1896
Харьковская губерния, Российская империя