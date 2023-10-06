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(Оснач) Пелагея Петровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.10.1893

Дата смерти

08.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893

Отец: Оснач Петр Григорьевич

Мать: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
08.01.1896
Харьковская губерния, Российская империя
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