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Оснач Пантелеймон Петрович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896

Отец: Оснач Петр Григорьевич

Мать: Оснач Евдокия Трифоновна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.04.1915

Жена: Оснач Лидия Семеновна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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