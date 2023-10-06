Оснач Пантелеймон Петрович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения26.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1896
Отец: Оснач Петр Григорьевич
Мать: Оснач Евдокия Трифоновна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.04.1915
Жена: Оснач Лидия Семеновна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно