Оснач (Тапчий (Тапчая)) Агафия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1830
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1832
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1834
Дочь: Гоголь Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1841
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1842
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1845
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1847
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850
Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно