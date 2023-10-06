Оснач (Тапчий (Тапчая)) Агафия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Тапчий (Тапчая)) Агафия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1830

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1830

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1834

Дочь: Гоголь Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1841

Сын: Оснач Власий Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1842

Сын: Оснач Ефимий Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.05.1845

Сын: Оснач Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1847

Сын: Оснач Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Оснач Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Оснач Григорий Антонович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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