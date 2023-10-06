Оснач Никита Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.05.1845
Дата смерти21.10.1882
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1845
Отец: Оснач Григорий Антонович
Мать: Оснач Агафия Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1867
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1868
Сын: Оснач Илья Никитович
Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1876
Дочь: Анна Никитовна
Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Дарья Никитовна
Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.10.1882
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от роковой раны