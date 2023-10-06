Оснач Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОснач Никита Григорьевич

Оснач Никита Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.05.1845

Дата смерти

21.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1845

Отец: Оснач Григорий Антонович

Мать: Оснач Агафия Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Панько Варвара Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Оснач Илья Никитович

Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1876

Дочь: Анна Никитовна

Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Дарья Никитовна

Мать ребёнка: Панько Варвара Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
21.10.1882
Харьковская губерния, Российская империя
Причина смерти: от роковой раны
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close