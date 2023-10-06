Панько (Оснач) Варвара Михайловна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1867
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1868
Сын: Оснач Илья Никитович
Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1876
Дочь: Анна Никитовна
Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Дарья Никитовна
Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно