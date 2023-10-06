Панько (Оснач) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панько (Оснач) Варвара Михайловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Оснач Никита Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1868

Сын: Оснач Илья Никитович

Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1876

Дочь: Анна Никитовна

Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Дарья Никитовна

Отец ребёнка: Оснач Никита Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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