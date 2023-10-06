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Оснач Андрей Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.08.1847

Дата смерти

04.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1847

Отец: Оснач Григорий Антонович

Мать: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.06.1869

Жена: Оснач Анастасия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1872

Жена: Оснач Агрипина Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.08.1876

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1883

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.11.1907
Харьковская губерния, Российская империя
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