Оснач Андрей Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения19.08.1847
Дата смерти04.11.1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1847
Отец: Оснач Григорий Антонович
Мать: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.06.1869
Жена: Оснач Анастасия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.08.1876
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1883
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Оснач Агрипина Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
04.11.1907
Харьковская губерния, Российская империя