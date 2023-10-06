Оснач (Панько) Агрипина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.05.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.08.1876
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1883
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно