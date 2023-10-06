Оснач (Панько) Агрипина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Панько) Агрипина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1872

Муж: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.08.1876

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1883

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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