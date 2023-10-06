(Оснач) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Ульяна Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1883

Отец: Оснач Андрей Григорьевич

Мать: Оснач Агрипина Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Сисоев Антоний Евменьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Сисоев Антоний Евменьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Сисоев Антоний Евменьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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