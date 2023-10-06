(Оснач) Ульяна Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1883
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Сисоев Антоний Евменьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Сисоев Антоний Евменьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно