Сисоев Антоний Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисоев Антоний Евменьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Ульяна Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1906

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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