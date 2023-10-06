Сисоев Антоний Евменьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900
Жена: Ульяна Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1906
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно