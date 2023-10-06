Гоголь (Оснач) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголь (Оснач) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.10.1834

Дата смерти

19.05.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1834

Отец: Оснач Григорий Антонович

Мать: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1866

Сын: Гоголь Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1870

Сын: Гоголь Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1873

Сын: Гоголь Сидор Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1878

Сын: Гоголь Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
19.05.1889
Харьковская губерния, Российская империя
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