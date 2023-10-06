Гоголь (Оснач) Пелагея Григорьевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.10.1834
Дата смерти19.05.1889
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1834
Отец: Оснач Григорий Антонович
Мать: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: не указан
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1866
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.03.1870
Сын: Гоголь Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1873
Сын: Гоголь Сидор Кондратьевич
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1878
Отец ребёнка: Гоголь Кондрат Адрианович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
19.05.1889
Харьковская губерния, Российская империя