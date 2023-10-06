Гоголь Иван Кондратьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1878
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1907
Жена: Иулитта Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Иулитта Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1908
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иулитта Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гоголь Петр Иванович
Мать ребёнка: Иулитта Михайловна
Смерть
Неизвестно