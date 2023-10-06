Гоголь Иван Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголь Иван Кондратьевич

Гоголь Иван Кондратьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1878

Отец: Гоголь Кондрат Адрианович

Мать: Гоголь Пелагея Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Иулитта Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Иулитта Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иулитта Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гоголь Петр Иванович

Мать ребёнка: Иулитта Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close