(Гоголь) Евфросиния Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1907
Дата смерти18.01.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гоголь Иван Кондратьевич
Мать: Иулитта Михайловна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.01.1908
Харьковская губерния, Российская империя