(Гоголь) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гоголь) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1907

Дата смерти

18.01.1908

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гоголь Иван Кондратьевич

Мать: Иулитта Михайловна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
18.01.1908
Харьковская губерния, Российская империя
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